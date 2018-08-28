وكيل إمارة الشمالية يلتقي مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط السعودية

محمد السعران(صدى):

التقى وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف محمد بن سلطان بن جريس في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام المحطات الداخلية بالخطوط السعودية الدكتور هاني الحتريشي يرافقه المشرف التنفيذي لمحطات منطقة الحدود الشمالية عادل بن ماجد العناد .

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات التي تهم عمل المحطات الداخلية والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة كافة.

وأكد بن جريس أن هذا اللقاء يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وذلك لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات في المطارات في المنطقة وبحث تشغيل طيران أديل من عرعر وكذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بزيادة عدد الرحالات للمنطقة ، وزيادة السعة المقعدية للرحلات المتجهة من المنطقة , وإيجاد وجهات جديدة داخل المملكة .

من جانبه أعرب الحتريشي , عن سعادته بالاطلاع على الاحتياجات الدقيقة لمنطقة الحدود الشمالية , سائلاً الله العلي القدير أن يمده وزملائه بعونه وتوفيقه لتقديم أفضل الخدمات لأبناء وزوار المنطقة .

حضر اللقاء وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي ‏.