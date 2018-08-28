مستشار الطاقة: إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور إبراهيم المهنا مستشار الطاقة بالمملكة، أن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقًا تامًا أو جزئيًا، موضحًا أنه لا يرجح أن توقف العقوبات الحالية الصادرات الإيرانية تمامًا.

وأشار ” المهنا ” إلى أنه في حالة قيام إيران بإغلاق مضيق ” هرمز ” ، فمن المرجح أن يوافق مجلس الأمن على عملية عسكرية.

جدير بالذكر، أن الحرس الثوري الإيراني، كان قد هدد بإغلاق المضيق، مؤكدًا سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، فيما لفت لمنع القوات الأمريكية من التواجد في مياهه.

ومن جانبه، أوضح الجنرال علي رضا تنكسيري، قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن إيران تراقب السفن العسكرية والتجارية على حد سواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج.

فيما أشار ” تنكسيري ” ، إلى أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أو السيطرة عليه، ورقة دأبت إيران على التلويح بها مع كل أزمة تواجهها.