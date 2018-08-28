أمير تبوك يشيد بتوجيهات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن

محمود البلوي(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة مساء أمس, منسوبي القطاعات والاجهزة الحكومية المدنية والعسكرية المشاركة في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار في موسم حج هذا العام, وذلك بالقصر الحكومي.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء البحري عطيه بن أحمد الزهراني كلمة نيابة عن المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار , رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولسمو أمير منطقة تبوك، بمناسبة ما تحقق من تميز ونجاح في تنظيم حج هذا العام ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بالتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة و الجهد الكبير والعمل الدوؤب وتسخير كافة الإمكانيات والخدمات ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في يسر وسهولة ويعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين .

وأكد الزهراني أن توجيهات وإشراف سمو أمير منطقة تبوك المباشر على أعمال الحج في المنطقة كان لها اثرها الكبير فيما تحقق ولله الحمد من نجاح لمسه الجميع من الحجاج خلال مرورهم بالمنطقة، سائلاً المولى القدير ان يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعلو شأنها بقيادة ولاة أمرها – حفظهم الله – .

بعد ذلك، ألقى سمو أمير منطقة تبوك كلمة أكد فيها أن المملكة سخرت كل الإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام الذين أدوا حجهم بيسر وسهولة وعادوا إلى اوطانهم سالمين غانمين، بتوجيه وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ومتابعة سمو وزير الداخلية , وان جميع القطاعات الحكومية والعسكرية والشعب السعودي تشرفوا بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال سموه: في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله, نحمد الله على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن واستقرار وعلى ما منّ على هذه البلاد أن تستضيف حجاج بيت الله الحرام الذين أدوا هذه الفريضة ورجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين.

وقدم سموه التهنئة لكل العاملين في هذه المنطقة، وشكر سمو أمير المنطقة وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة الأستاذ محمد بن عبدالله الحقباني على الدور الكبير الذي قام به والجهد المميز لأعمال الحج والإشراف عليها والإخوان من كل الإدارات الحكومية سواء كانت مدنية أو عسكرية بالإضافة إلى الأفراد الذين شاركوا ميدانياً في هذا العمل النبيل وهو إن شاء الله مقدر عند الله وثوابه الأجر الكبير ومقدر من ولاة الأمر ومن الشعب السعودي, وهذا ولله الحمد ما أثبتته النتائج و رضى حجاج بيت الله الحرام وحديثهم وثنائهم لكل من قابلوه عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم منذ دخولهم وحتى اثناء مناسك الحج وعودتهم , مبتهلين بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها, ويشكرون الجميع وهذا أكبر شيء يعتز فيه الإنسان , وهذ ولله الحمد ما يسعى له الجميع وكل من عمل هذا العمل النبيل , وان تكون نتائجه بهذا الشكل وهذا الشعور الذي ظهر به كل حاج وحاجة وثنائهم على ما شاهدوه وما قوبلوا به وما قدم لهم من إمكانيات وتسهيلات واعمال , فهذا رضى من الله سبحانه وتعالى.

مقدراً سمو أمير منطقة تبوك بما بذله رجال الأمن من أعمال جبارة بكل المعنى في كافة الظروف ويعملوا ليل نهار ومنحهم الله سبحانه وتعالي حسن الخلق وسعة الخاطر، بتعاملهم مع الحجاج من مختلف الجنسيات واللغات، بكل رقه وتعامل يجب أن يكون عليه تعامل المسلم لأخيه المسلم.

متمنياً سموه في ختام حديثه للجميع التوفيق وأن تتمكن بلادنا وأهلها من استضافة كل من يريد أن يزور بيت الله الحرام ومسجد نبيه سواء في الحج أو العمرة أو الزيارة، وهي مستعدة لاستقبالهم ونرحب بهم في كل وقت.

عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه حضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الامارة المساعدون ورؤساء المحاكم والقضاة ومديري الادارات ومشائخ القبائل والمواطنين.