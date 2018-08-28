الخارجية البحرينية تنفي تصريحات نسبت لوزيرها بشأن ” دولة صديقة “

المنامة(صدى):

نفت وزارة الخارجية البحرينية تصريحات نسبتها صحيفة ” أخبار الخليج ” إلى وزيرها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بشأن ” دولة صديقة ” .

وقالت الوزارة في بيان لها : ” بالإشارة إلى ما نشرته جريدة أخبار الخليج في عددها الصادر اليوم الاثنين ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ تحت عنوان ” رئيس الوزراء يقول لمرتادي مجلسه أمس: التقائي المواطنين بمجلسي يحمل مجموعة من الأهداف.. وليس هدفًا واحدًا ” بقلم لطفي نصر.

تؤكد وزارة الخارجية على أن ما نقله الكاتب على لسان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية غير صحيح بتاتًا، و تشدد الوزارة على أن ما نشره الكاتب من تصريح يحمل إساءة لدولة صديقة وشعب نكن له كل الاحترام والتقدير لا يمكن أن يصدر عن معالي وزير الخارجية.

وتطالب الوزارة القائمين على هذه الجريدة بضرورة تحري الدقة والتزام المهنية التامة وخاصة في مثل هذه التصريحات والقضايا التي تمس السياسة الخارجية لمملكة البحرين، والعلاقات التي تربطها بالدول والشعوب الصديقة، ضمانًا لإيصال المعلومة الصحيحة للقارئ وحفاظًا على ما للصحيفة من مصداقية.