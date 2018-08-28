” نجم ” تختتم أعمالها في موسم الحج

نايف العضياني(صدى):

اختتمت شركة نجم لخدمات التأمين أعمالها في موسم حج هذا العام ١٤٣٩ هـ ، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور ممثلة بسعادة مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، سعياً لتحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية لخدمة ضيوف الرحمن.

حيث قامت شركة نجم بتجهيز غرفة عمليات تشغيلية، لمتابعة سير البلاغات وزمن الاستجابة، تطبيقاً لخطة السير بالتعاون مع قيادة حوادث المشاعر المقدسة و إدارة مرور منطقة العاصمة المقدسة. وتم تركيز الدراجات النارية في منطقة المشاعر المقدسة، لضمان سرعة استجابة ووصول المحققين نظرا للكثافة المرورية في المنطقة.

وتم تكليف أكثر من ١٠٨ موظف من شركة نجم، لأداء مهامهم في العمل الميداني على مدار الساعة طيلة أيام موسم الحج من تاريخ ٠١/١٢/١٤٣٩ إلى ١٤/١٢/١٤٣٩، بالإضافة إلى المشاركة بأسطول نجم المؤلف من ٧٠ مركبة ودراجة نارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم الأستاذ فهد بن ابراهيم العقيل أنه تم وبحمد الله الانتهاء بنجاح من موسم الحج هذا العام، وتم الاطلاع على القدرات التقنية والفنية والبشرية للشركة التي نفذّت خطة التشغيل بكفاءة عالية بالتعاون مع الجهات الرسمية.‬

وأضاف العقيل أن الشركة تعمل جاهدة لتوفير خدماتها وتحقيق السلامة المرورية في العاصمة المقدسة لسلامة حجاج بيت الله الحرام، وما عملنا إلا هو واجب ديني و التزام وطني لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وخلق مناخ طيب يسمح بأداء مناسك الحج بسهولة.