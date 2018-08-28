بالصور.. جمال الطبيعة الخضراء يزين رجال ألمع

أبها(صدى):

وثق المصور السعودي رشود الحارثي، جمال الطبيعة الخضراء الذي تنخرط فيه محافظة رجال ألمع، في منطقة عسير، حيث تفنن الفوتوغرافي في إظهار جمال الطبيعة وجبالها الخضراء الشاهقة التي تزخر بها المملكة.

وعن دوافع المصور لالتقاط تلك المشاهد الرائعة، قال ” الحارثي ” : ” إنني متيم بحب الطبيعة، وأرصد كل ما أراه بطريقتي الفنية الخاصة، وأركز خلال تنقلي في العديد من مواقع جنوب السعودية على المناظر المميزة ” .

وأضاف ” الحارثي ” : ” لدي فلسفة معينة في رصد جمال المواقع بطرق تصوير مختلفة بالكاميرا ذات التقنية العالية عبر التصوير الجوي أو الفوتوغرافي العادي ” ، موضحًا أنه قرر أن يطلق العنان للكاميرا يوم أمس الأول، لتوثيق مشاهد الجبال الشاهقة المتشحة باللون الأخضر عبر عدسة كاميرا طائرة ” درون ” ، مشيرًا إلى أن المنظر لفت انتباهه بسبب الخضرة الشديدة والجبال الشاهقة، والتي وصفها بأروع المناظر.

فيما دعا ” الحارثي ” ، كل معجب بالمكان الذي تم توثيقه بالصور، إلى ضرورة الحفاظ على نظافته عند عزمه زيارته وعدم رمي المخلفات، فضلًا عن ضرورة التزام الآداب العامة أثناء التنقل هناك، واحترام عادات أهالي قرى المحافظة.