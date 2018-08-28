بالفيديو.. داعية مصري: المنتحر ليس بكافر أو خارج عن الملة
علق استاذ الفقة والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر المصرية الدكتور أحمد كريمة، على تكفير الناس للشخص المنتحر، خاصة مع زيادة حالات الانتحار في مصر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأكد أحمد كريمة خلال حواره على قناة ” الحدث اليوم “، أن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر وفاعله فاسق وآثم، ولكنه ليس بكافر أو خارج عن الملة.
وأوضح أنه بإجماع الأئمة الأربعة وأهل السنة في الأزهر الشريف المنتحر ليس كافرًا، وبالتالي يُغسل ويُكفن وتصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين.
كما أشارت ” كريمة ” إلى أن المنتحر أقدم على قتل نفسه وخالف فقط قول الله تعالى ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ” لكنه ليس بالضرورة أن ينكر معلومًا من الدين، لافتًا إلى بعض الفقهاء أكدوا أن المنتحر قد يدخل النار دون أن يخلد فيها.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يختص برحمته من يشاء , إن شاء يدخله الجنة وإن شاء يدخله النار .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4192 ] نشر منذ 36 دقيقة
لأحد يستطيع ان يحكم لاحد بجنه او نار
لكن المنتحر ورد فيه حديث عن المصطفى صلى الله عليه واله-ماني حافظه تمام -ورد فيه ان المنتحر او القاتل نفسه بحديده فهوا في النار يتوجأ بحديدته او يتوجأ بها
ومن قتل نفسه بشي عذب به في النار والله اعلم -من يحفظ الحديث يفيدنا الله يجزاه خير-
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 24 دقيقة
رَوَى البخاريُّ ومُسْلِمٌ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: ” مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا “.
حديث آخر: (وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
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إي إن الانتحار من كبائر الذنوب التي تكون في مشيئة الله يوم القيامة إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4192 ] نشر منذ 3 دقائق
جوزيتِ خيراً