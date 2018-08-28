الكشف عن أسباب تأخر إبلاغ الأهالي بزيادات رسوم المدراس الأهلية

عادل الحربي (صدى):

كشف مسؤول بالتعليم عن أسباب تأخر إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات التي طرأت على الرسوم الدراسية ببعض المدارس الأهلية.

حيث أرجع السبب إلى أن اللجنة الوزارية المختصة لم تبلغ الوزارة بالزيادات إلا في شهر ذي القعدة، في حين كانت في الأعوام السابقة تبلغها في شهر رمضان أو شوال.

وفي هذا السياق، أوضح أنس الأحيدب، مدير التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، أن وزارة التعليم لا توافق على زيادة الرسوم لأي مدرسة إلا بعد تحقيقها عددًا من المعايير والاشتراطات.

وعن معايير الموافقة على زيادة الرسوم لأي مدرسة أهلية، أبان ” الأحيدب ” أن هذه المعايير تشمل النظر في مبنى المدرسة هل هو تعليمي أم غير تعليمي، وأن تلتزم المدرسة بدعم رواتب المعلمين والمعلمات، وأن تلتزم بنسب التوطين، بالإضافة لمتوسط كثافة الطلاب في الفصول.

وجاء ذلك على خلفية شكوى عددٌ من أولياء الأمور، من تأخر إبلاغهم بالزيادات التي طرأت على الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الأهلية.