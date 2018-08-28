رولزرويس تقدم باقة من الموديلات الخاصة في بيبل بيتش

واشنطن(صدى):

استخدمت رولزرويس حدث بيبل بيتش لعرض سيارتها كولينان لأول مرة على الجمهور في أمريكا, وعرضت السيارة بلون أزرق Iguazu مع أزرق تشارلز في الداخل ولمسات رمادية Scivaro , كما قدمت 3 نسخ أخرى من كولينا بلمسات لونية مختلفة تشمل أحمر ماجما وتانجستين داكن.

وقد وصفت رولزرويس السيارة متعددة الاستخدامات بأنها تأتي بمحرك V12 سعة 6.75 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 563 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر وناقل حركة اوتوماتيك من 8 سرعات ونظام دفع كلي. وبجانب كولينان قدمت الشركة نسخة خاصة من فانتوم باسم فانتوم in Fuxia وهي سيارة سميت على اسم مالكها جامع السيارات مايكل فوكس الذي يملك 10 نسخ خاصة من سيارات رولزرويس وفي مجموعته الكاملة 140 سيارة متنوعة مميزة.

كما ستعرض رولزرويس نسخ Umbra Black Badge Collection من موديل دوون وجوست وواريث وجميعهم بلون خارجي أسود مطفي وعجلات ألومنيوم كربونية 21 بوصة وتطعيمات كرومية داكنة ، وفي الداخل ستأتي السيارة بفرش جلدي أحمر موجيلو وأسود موجيلو مع تطعيمات من ألياف الكربون.

كما ستعرض الشركة نسخ دوون وجوست وواريث Paradiso Collection باللون الأزرق كويل وخطين على غطاء المحرك ولمسات خاصة وتصميم داخلي مميز وتطعيمات من ألياف الكربون والألومنيوم. وأخر الاصدارات التي ستعرض دوون Black Badge Adamas Collection ودوون Nebula Collection والأخيرة تأتي بلون رمادي ثلجي وفرش داخلي بلونين .