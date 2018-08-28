” حساب المواطن ” يطالب بهذه البيانات حتى لا يتم إسقاط المستفيد من الدعم
طالب برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين بالإفصاح بشكل محدد عن بيانات الدخل لتأثيرها على الأهلية في الاستحقاق.
وقال البرنامج عبر حسابه في ” تويتر ” اليوم الثلاثاء: ” يجب الإفصاح بشكل محدد لبيانات الدخل لتأثيرها على الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن حتى لا يتم إسقاط المستفيد.
وأضاف في حال حصول حالة عدم أهلية يتوجب :
أولاً: تحديث البيانات المُسقط بسببها
ثانياً: رفع اعتراض، ويلزم اختيار نوع ومصدر الدخل الصحيح من خلال البوابة الإلكترونية هنا .
كما يمكن تحديث بيانات الدخل عبر الدخول من البوابة واختيار خانة الإفصاح عن الدخل.
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