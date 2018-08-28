” حساب المواطن ” يطالب بهذه البيانات حتى لا يتم إسقاط المستفيد من الدعم

نايف السالم(صدى):

طالب برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين بالإفصاح بشكل محدد عن بيانات الدخل لتأثيرها على الأهلية في الاستحقاق.

وقال البرنامج عبر حسابه في ” تويتر ” اليوم الثلاثاء: ” يجب الإفصاح بشكل محدد لبيانات الدخل لتأثيرها على الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن حتى لا يتم إسقاط المستفيد.

وأضاف في حال حصول حالة عدم أهلية يتوجب :

أولاً: تحديث البيانات المُسقط بسببها

ثانياً: رفع اعتراض، ويلزم اختيار نوع ومصدر الدخل الصحيح من خلال البوابة الإلكترونية هنا .

كما يمكن تحديث بيانات الدخل عبر الدخول من البوابة واختيار خانة الإفصاح عن الدخل.