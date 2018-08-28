لعرضها وبيعها لقنوات أخرى.. قنوات ” SBC ” تستعد لإنتاج سلسلة جلسات غنائية

علي القحطاني (صدى):

صرح مصدر بأن شبكة قنوات التلفزيون السعودي ” SBC ” تستعد لإنتاج سلسلة جلسات غنائية؛ وذلك لعرضها على القناة وبيعها على القنوات الأخرى الراغبة في العرض.

وعن هذا الجلسات، أوضح المصدر أنها ستستقطب نخبة من الفن والطرب بالسعودية والخليج، على رأسهم ” محمد عبده، رابح صقر، راشد الماجد، ماجد المهندس، بلقيس، داليا ” وغيرهم.

كما أشار إلى أن ” SBC ” تُجري مفاوضات مع عدد من المطربين للانضمام للجلسات، ملفتًا الانتباه إلى أنها ستكون مغايرة تمامًا لما يبث في القنوات الأخرى.