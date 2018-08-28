الإطاحة بزوجة لممارستها الرذيلة مع زوج والدتها

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة القاهرة بمصر، واقعة تتنافى مع كل الأعراف والأحكام الدينية، حيث قامت زوجة بممارسة الرذيلة مع زوج والدتها داخل مسكنه الخاص، ليتقدم زوجها ببلاغ ضدهما، ليتم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة.

وروى الزوج تفاصيل واقعة خيانة زوجته له، قائلًا: ” تزوجت منذ سنة ونصف من زوجتي، واكتشفت خيانتها منذ شهر، ولأن عشيقها هو زوج والدتها، فكان دخوله لمنزلي أمر طبيعي، بل كان يظن الجيران بأنه والد زوجتي وليس بزوج والدتها ” .

وتابع الزوج: ” كانت زوجتي تبرر حضوره بأن والدتها ترسل معه متطلبات لها وغيره، ومنذ أقل من شهرين، قمت بتغيير وردية عملي فأصبحت أعمل ليلًا، حيث إنني أعمل فرد أمن بأحد المولات، ففوجئت بأحد الجيران يسألني لماذا يبيت والد زوجتك معها كل يوم ؟ وهنا شكيت بأمرهما ” .

وبتفتيش الزوج لهاتف زوجته، وجد عددًا من المحادثات الغرامية والجنسية والصور الخليعة به، فقام بوضع كاميرات في الشقة، وبالفعل أثبت ارتكاب واقعة الزنا بينهما، وعند مواجهتهما بالفيديوهات، أنكروا وجود هذه العلاقة، ونشبت بين الزوج وعشيق الزوجة مشاجرة، قام الزوج على إثرها بالتحفظ على هاتفه، ليجد به فيديوهات أخرى تجمعه بزوجته الخائنة في أوضاع مخلة.

ومن جانبها، استمعت نيابة المرج، لأقوال الزوجة وزوج والدتها، الذين أنكرا التهم الموجهة لهما، مبررين ذلك بأن الزوج كان على خلافات مع زوجته، وحاول سرقة مجوهراتها، وتصدى له زوج الأم، وهو ما أدى لاتهامهما بهذه التهمة، زاعمين أن الصور والفيديوهات المقدمة للنيابة ملفقة وليست حقيقية.

جدير بالذكر، أن النيابة أصدرت أمرها بحبس الزوجة وزوج والدتها 4 أيام على ذمة التحقيق، مطالبة بإرسال الفيديوهات والصور لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحتها.