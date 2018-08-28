بالفيديو.. القنصلية الأمريكية بالظهران تنعي وفاة حجاب بن نحيت
نعت القنصل الأمريكية في الظهران راتشنا كورهنن، وعدد من منسوبي القنصلية الشاعر الشعبي حجاب بن نحيت، الذي وافته المنية قبل يومين بعد تعرضه لأزمة صحية.
وقدم القنصل ومنسوبو القنصلية واجب العزاء في وفاة الفقيد عبر مقطع فيديو، قال خلاله القنصل
سنتذكره دائمًا لشعره “.
يُذكر أن الشاعر حجاب بن نحيت توفى، ظهر الأحد الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة انتقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الرياض.
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