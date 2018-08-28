بالفيديو.. كشف أكذوبة مقطع ” فراقكم عيد “

علي القحطاني (صدى):

قامت أيد خبيثة عبر حسابات وهمية على ” تويتر ” ، بتشويه جهود المملكة، حيث نشرت مقطع فيديو مدعين أن رجل أمن يحمل مكبر صوت ويقول ” فراقكم عيد ” على حجاج بيت الله الحرام بأحد أنفاق مكة المكرمة، إلا أن حسابات تويترية كشفت أكذوبة هذا الفيديو.

حيث تمكنت هذه الحسابات من الوصول للمقطع الحقيقي، والذي يظهر به رجل الأمن بالصوت الحقيقي وهو يردد بمكبر الصوت تكبيرات عيد الأضحى بإحدى أنفاق المشاة، ليتدحض هذا المقطع أكاذيب هذه الحسابات الوهمية.