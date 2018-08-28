للمتزوجين حديثا.. 9 نصائح لحمل سريع وطفل سليم

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم ، ينتظر المتزوجون حديثا دائما لحظة الخبر السعيد بحدوث الحمل ليبدأوا مرحلة جديدة في حياتهم، وتحرص بعض الفتيات على اتباع النصائح التي تزيد من فرص حدوث الحمل.

وقدم دكتور هشام ، 9 طرق للحصول على حمل سريع بعد الزواج، ويكون المولود معافى وبصحة جيدة، منها:-

1- التفكير الإيجابي وهو الأكثر أهمية للحمل والأكثر تأثيرًا عليه، لأن التفكير يؤثر على الجسم، ويقلل من الاستجابة الهرمونية لعملية الإخصاب والحمل، ومن هذه الهرمونات التي تؤثر على الحمل هو “الإستروجين”.

2- الغذاء المتوازن لأنه مهم في العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أيضًا في تكوين الهرمونات، ومن أهم مكونات الهرمونات البروتين، والفيتامينات، والمعادن التي نحصل عليها من الغذاء الصحي.

3- تقليل الضغوط النفسية التي تؤثر بشكل عام على الحمل، لأنها تؤثر على إقبال المرأة على الحياة، الذي من الممكن أن يقلل من احتمالية حدوث الحمل.

4- عمل فحوصات للضعف الجنسي عند الرجل: فأحيانا قد يكون هناك ضعف لدى الرجل في عدد الحيوانات المنوية أو في قدرتها على الحركة أو أشكالها، وهذا يؤثر على الحمل واحتمالية حدوثه، فعلى الرجل عمل الفحوصات اللازمة، ومعالجة الضّعف إن وجد.

5- توقيت الحمل حيث يوجد أوقات معينة للإباضة التي تتركز في وقت خروج البويضة من المبيض إلى قناة فالوب، وحصول عملية الإخصاب، والبويضة تبقى على قيد الحياة في قناة فالوب وقادرة على الإخصاب لمدّة 3 أيّام، وهذه هي أفضل أيام لحدوث الجماع بين الزّوجين لحدوث الحمل.

6- معرفة أيام الإخصاب وذلك عن طريق العدّ” وهو العدّ من أوّل يوم من أيام الدورة الشّهرية، حيث يعتبر اليوم 14 هو يوم الإباضة بنسبة 99%، واليومين 12 و13 و15 و16 هم أيام الإباضة بنسبة 80%، وذلك في حال كانت الدورة الشّهرية منتظمة فقط.

7- الرعاية قبل الحمل، وينبغي على كلّ من ترغب في إنجاب طفل أن تعد نفسها من أجل الوصول إلى حمل آمن وطفل سليم، مثل التغذية السليمة وتناول أقراص الفوليك آسيد التي تمنع تشوهات الأجنة وتساعد على استقرار الحمل.

8- ينبغي على الزّوج أن يخضع لفحوصات للتأكد من خلوه من الأمراض المنقولة جنسيًا ومعالجتها، لأن هذه الأمراض المنقولة جنسيًا قد تنتقل من الحامل إلى الطفل قبل أو في أثناء أو بعد ولادة الطفل، ومن أهمّ الآثار الضّارة لهذه الأمراض المنقولة جنسيًّا على الأطفال” تلف المخ، العمى. الصمم، أمراض الكبد المزمنة، عدوى العين، نقص الوزن عند الولادة، التهاب السحايا، الالتهاب الرئوي.

9- على الحامل أن تقوم باختيار الفاكهة، والحبوب، والخضار، والحبوب الكاملة، والأغذية المشبعة بالكالسيوم وقليلة الدهون المشبعة، مع تناول كميات وافرة من السوائل خاصة الماء للحفاظ على صحتها والحمل دون أي مشكلات.