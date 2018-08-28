استخدام تقنية الفيديو في جميع مباريات دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تشهد جميع مباريات دوري المحترفين استخدام تقنية الفيديو ” VAR ” ، ليدخل الدوري السعودي في مرحلة تاريخية تواكب معها أحدث التقنيات في عالم كرة القدم.

وتهدف تقنية الفيديو إلى تقليل الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، ووفقًا لتعليمات المجلس الدولي يتم اللجوء لتقنية الفيديو في الأربع حالات التالية:

-تحديد تسجيل هدف صحيح أم لا.

– تحديد صحة إشهار البطاقة الحمراء وطرد اللاعب من عدمه ولن يتدخل في استخدام البطاقات الصفراء.

– تحديد صحة ركلة الجزاء من عدمها.

– الخطأ في تحديد اللاعب المعاقب في حال وقوع عقوبة على لاعب لم يخطيء.

يُذكر أن الحكام السعوديين خاضوا معسكر مكثف في إسبانيا بمشاركة 18 حكمًا، للتدريب المكثف على تقنية الفيديو وكيفية التدخل وتوقيته، بمتابعة رئيس اللجنة مارك كلاتينبرج.