الكشف عن عوامل تسهم في زيادة توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

قام مختصون بتحديد 4 عوامل تسهم في زيادة توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، خاصة المنشآت المتوسطة والكبيرة بنسبة 60 .%

وعن هذه العوامل، أوضح المختصون أن هذه العوامل تشمل ” إلزام القطاع الخاص وتشجيعه على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على الوظائف القيادية، بعد إكسابها الخبرات، وتمكينها للوصول إلى تلك المناصب بالتدرج الوظيفي، واستقطاب خريجي الجامعات العالمية والبعثات، وتجويد مخرجات التعليم ” .

أما فيما يتعلق بـ ” التوطين ” ، فأكد المختصون على أهميته واسهامه في زيادة الإنتاجية، كما تحد من تحويلات أجور العمالة إلى الخارج، ملفتين الانتباه إلى أن ضعف توطين تلك المناصب يرجع لعدم ثقة بعض أصحاب القطاع الخاص بالكوادر الوطنية.