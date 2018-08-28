الكشف عن عوامل تسهم في زيادة توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص
قام مختصون بتحديد 4 عوامل تسهم في زيادة توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، خاصة المنشآت المتوسطة والكبيرة بنسبة 60 .%
وعن هذه العوامل، أوضح المختصون أن هذه العوامل تشمل ” إلزام القطاع الخاص وتشجيعه على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على الوظائف القيادية، بعد إكسابها الخبرات، وتمكينها للوصول إلى تلك المناصب بالتدرج الوظيفي، واستقطاب خريجي الجامعات العالمية والبعثات، وتجويد مخرجات التعليم ” .
أما فيما يتعلق بـ ” التوطين ” ، فأكد المختصون على أهميته واسهامه في زيادة الإنتاجية، كما تحد من تحويلات أجور العمالة إلى الخارج، ملفتين الانتباه إلى أن ضعف توطين تلك المناصب يرجع لعدم ثقة بعض أصحاب القطاع الخاص بالكوادر الوطنية.
ماجد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 48 دقيقة
ياليت بس يسمعون هذا الكلام ✋
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4185 ] نشر منذ 43 دقيقة
وهل سيسمح المدير او المشرف الحالي الاجنبي للسعودي ان يتطور او ان يثبت ذاته-ان التدرج الوظيفي للسعودي في ظل قياده اداريه اجنبيه حاليه من المستحيلات-
لدينا قيادات سعوديه لو لم يتم تعينها مباشره لترعى السعودي وتمكنه من العمل وتحميه لكي ينهض فكما سبق مكانك سر-الا ماندر-