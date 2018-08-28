10 آلاف جوال يحملون تطبيق ” mada pay ” خلال 24 ساعة

عادل الحربي(صدى):

تمكن حوالي 10 آلاف هاتف جوال من تحميل تطبيق مدى ” mada pay ” خلال 24 ساعة فقط، وذلك بعد أن أطلقته مؤسسة النقد العربي ” ساما ” الشهر الماضي، كخدمة للمدفوعات الرقمية عبر الجوال، بهدف تسهيل عملية الدفع والشراء من خلال تفعيل خدمة المحافظ الرقمية في الهواتف الذكية.

ومن جانبها، أكدت ” ساما ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها تعمل على تطوير قطاع التجارة الإلكترونية وتمكينه رقميًا، موضحة أن هذه الخطوة نُفذت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في وحدة التحول الرقمي.

فيما بيّنت الشبكة السعودية للمدفوعات ” مدى ” ، أن تطبيق ” مدى ” المختص بهذه الخدمة، سيقتصر تحميله من خلال متجر ” جوجل بلاي ” ، فهذه الخدمة مخصصة حاليًا للأجهزة التي تعمل بنظام ” الأندرويد ” فقط.

وأوضحت ” مدى ” ، أنه حين يرغب الشخص في الاستفادة من الخدمة، فيجب عليه تعيين أحد خيارات حماية الدخول المخصصة للجهاز قبل استخدام التطبيق، ثم استلام صاحب البطاقة رسالة نصية على رقمه المسجل لدى البنك، وذلك قبل حفظها في التطبيق، مشددة على أن عمليات الدفع لن تجرى إلا بعد توثيق هوية صاحب جهاز الجوال والبطاقة بأحد تلك الخيارات المخصصة لحماية الهاتف، مؤكدة أن كافة بيانات البطاقة المستخدمة مشفرة بشكل كامل.

وأشارت ” مدى ” ، إلى أن التطبيق سيسمح بالاطلاع على آخر العمليات المالية التي نفذها المتسوق في سجل العمليات السابقة، لافتة إلى أن الدفع عبر الجوال لن يختلف في الدفع عن البطاقة الأساسية.