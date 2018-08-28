بالفيديو.. لحظة دهس ” مفحط ” لرفيقه

مسقط(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة قيام ” مفحط ” بدهس مرافقه بعمان.

وأظهر المقطع سقوط مرافق المفحط خلال ممارسته التفحيط؛ ليدهسه الأخير، لتلقي الشرطة القبض عليه بعد ذلك.