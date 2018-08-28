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بالفيديو.. لحظة دهس ” مفحط ” لرفيقه

بالفيديو.. لحظة دهس ” مفحط ” لرفيقه
مسقط(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة قيام ” مفحط ” بدهس مرافقه بعمان.

وأظهر المقطع سقوط مرافق المفحط خلال ممارسته التفحيط؛ ليدهسه الأخير، لتلقي الشرطة القبض عليه بعد ذلك.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52894 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الى متى مواصلة هذا السفاه ……….؟

[ عدد التعليقات: 1669 ] نشر منذ 50 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،

!!اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم .
اللهم يسر أمورهم وأصلح شأنهم وهئ لهم الجلساء الصالحين النابهين ..

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