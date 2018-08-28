نشر : منذ 2 ساعتين 1٬714 2 منوعات بالفيديو.. لحظة دهس ” مفحط ” لرفيقه مسقط(صدى): رصدت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة قيام ” مفحط ” بدهس مرافقه بعمان. وأظهر المقطع سقوط مرافق المفحط خلال ممارسته التفحيط؛ ليدهسه الأخير، لتلقي الشرطة القبض عليه بعد ذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52894 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الى متى مواصلة هذا السفاه ……….؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1669 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
!!اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم .
اللهم يسر أمورهم وأصلح شأنهم وهئ لهم الجلساء الصالحين النابهين ..