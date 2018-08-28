بلدية مدركة تضبط لحوم أضاحي مهربة

حسين العلي(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية ببلدية مدركة مساء أمس كميات من لحوم الأضاحي التالفة تم تهريبها وحفظها بسكن خاص لعمال المطاعم ، حيث تم تحويل السكن إلى مستودع لحفظ المواد الغذائية لغرض التجهيز للبيع ، علاوة على وجود خضروات تظهر عليها علامات التلف والفساد في بيئة تفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية .



أوضح ذلك مدير إدارة الخدمات ببلدية مدركة ماجد اللهيبي مبينا بأنه تم على الفور حجز كافة المستلزمات بالمستودع و التعامل مع الكميات المضبوطة وإتلافها وفق الضوابط الصحية ، حيث تم إتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وتسليم العمالة للجهات المختصة ، بمشاركة رئيس قسم صحة البيئة عيسى الروقي و بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس بلدية مدركة عبدالله بن مرعي آل معوض