200 مفتش يتأهبون للتنفيذ.. العمل تبدأ توطين 12 مهنة بمنافذ البيع بعد 13 يوما

علي القحطاني (صدى):

تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لإطلاق مفتشيها في جميع المناطق لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري بشأن قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، وذلك بهدف تمكينهم من فرص العمل، فضلًا عن رفع معدلات مشاركتهم بالقطاع الخاص.

ومن المقرر تنفيذ ذلك مع مطلع العام الهجري الجديد، أي بعد 13 يومًا، حيث بيّنت مصادر بوزارة العمل، أن الفرق التفتيشية أكملت استعداداتها مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا بنسبة 70%.

وأكدت المصادر، أنه في غضون الفترة الماضية، تم إعداد دورات في عدد من مناطق المملكة للمفتشين والمفتشات عن كيفية إعداد التقارير التفتيشية، وكيفية تحرير وإثبات مخالفات العمل من قبل المفتش، مع ضرورة إلمام المفتش بكافة أنظمة التفتيش بالوزارة.

فيما أضافت المصادر، أنه قد تم توزيع المفتشين على قطاعات مختلفة موزعة حسب خارطة الأحياء، ويتم النزول الميداني فيها وزيارة المنشآت، موضحة أنه في حال وجود مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراء اللازم، مشيرة إلى أن عدد المفتشين والمفتشات على مستوى المملكة يتخطى الـ 200 مفتش ومفتشة.