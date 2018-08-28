احتساب المعاش التقاعدي يستلزم استكمال 3 سنوات تجريبية

عادل الحربي (صدى):

كشفت مؤسسة التقاعد أن استكمال الفترة التجريبية 3 سنوات، شرط لاحتساب المعاش التقاعدي.

حيث أشارت إلى أن الخدمة بعد 40 سنة عمل، لا تحتسب لأغراض التقاعد ولا يرد عنها عائدات تقاعدية.

أما عن الحقوق والإجازات والبدلات المتعلقة بالوظيفة، أبانت المؤسسة أن ذلك من اختصاص جهة العمل السابقة للتقاعد، ملفتة الانتباه إلى أنه يخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم إذا كان المتقاعد عسكريًا.

وعن ما إذا كان مدنيًا، فإنه يتم تخصيص لهم كامل المعاش اذا كانوا ثلاثة فأكثر، بينما يبلغ عدد المستفيدين من معاشات المؤسسة قرابة 1.3 مليون.