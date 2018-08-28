احتساب المعاش التقاعدي يستلزم استكمال 3 سنوات تجريبية
كشفت مؤسسة التقاعد أن استكمال الفترة التجريبية 3 سنوات، شرط لاحتساب المعاش التقاعدي.
حيث أشارت إلى أن الخدمة بعد 40 سنة عمل، لا تحتسب لأغراض التقاعد ولا يرد عنها عائدات تقاعدية.
أما عن الحقوق والإجازات والبدلات المتعلقة بالوظيفة، أبانت المؤسسة أن ذلك من اختصاص جهة العمل السابقة للتقاعد، ملفتة الانتباه إلى أنه يخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم إذا كان المتقاعد عسكريًا.
وعن ما إذا كان مدنيًا، فإنه يتم تخصيص لهم كامل المعاش اذا كانوا ثلاثة فأكثر، بينما يبلغ عدد المستفيدين من معاشات المؤسسة قرابة 1.3 مليون.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4185 ] نشر منذ 39 دقيقة
نظام التقاعد لدينا نظام عتيق مأخوذ من النظام المصري والنظام المصري ماخذه من النظام الفرنسي وكلا النظامين طورت مع مرور الزمن تطوير جذري الا نظامنا لم يطور من الجذور وانما يتم عليه اجراء بعض الرتوش البسيطه-مكانك سر-