12 شركة إسبانية تعلن مشاركتها في ” فوديكس السعودية 2018 “

حسين العلي(صدى):

حجزت شركات أوربية كبرى مكانها في أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات، وأعلنت 12 شركة إسبانية عن مشاركتها رسمياً في ” فوديكس السعودية 2018 ” الذي يقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر المقبل، وسط توقعات بأن يشهد الحدث منافسة كبيرة بين المصدرين من أوربا وشرق أسيا على السوق السعودي الذي يعد الأكبر عربياً وخليجياً ويشهد نسبة نمو سنوية تزيد عن 18%.

وتشهد النسخة السادسة أكثر من 600 علامة تجارية عالمية تشمل أحدث المنتجات من أغذية طازجة ومبردة ومجمدة ومنتجات ألبان وخدمات الأغذية والمعلبات واللحوم والدواجن والوجبات الخفيفة والحلوى.

ويتواكب المعرض مع ارتفاع حجم ورادات السعودية من الأغذية والمشروبات إلى 130 مليار ريال بحلول عام 2020م، بعد أن وصلت إلى 87 مليار في العام الماضي، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة بنحو 70%، مع التوسع الكبير في مراكز التسوق وزيادة عدد السكان وارتفاع القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من السكان.

وأشارت إلى أن المعرض الذي تستضيفه جدة يمثل منصة تجارية مميزة للعارضين من مختلف دول العالم، حيث يتنافسون على اقتناص فرصتهم في أكبر سوق غذائي بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تمتاز المملكة بقدرة اقتصادية واستهلاكية هائلة، كما يتمتع سوقها بمرونة وجاذبية رائعة حيث يضم شرائح متنوعة من المستهلكين.

ولفتت إلى النمو الكبير لفوديكس الذي تنظمه ريد سنيدي للمعارض منذ انطلاقته قبل 6 سنوات ورفع سقف الطموحات داخل سوق التجزئة، وساهم في توفير الكثير من الفرص الاستثمارية الناجحة، كونه يتيح للزوار فرصة التعرف على منتجات غذائية من أكثر من 30 دولة، ويؤدي إلى تبادل الاعمال والخبرات مع العارضين واكتشاف أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأغذية.

وشددت هيا السنيدي على أن المعرض سيشهد خلال النسخة الجديدة تنظيم أكبر مسابقة طهاة دولية بالمملكة “صالون كولنير” تحت إشراف الجمعية الدولية للطهاة وطاولة الطهاة السعودية، حيث يتنافس الطهاة المحترفون والذين يمثلون أشهر وأكبر الفنادق والمطاعم بالمملكة ضمن 17 فئة في أجواء احترافية، لافتة إلى أن المسابقة شهدت في النسخة الماضية مشاركة 158 طاهٍ محترف.

من جانبها.. أعلنت السيدة فيرونيكا بوينتي مديرة الإتحاد الأسباني لصناعة الأغذية والمشروبات عن اهتمام كبير من الشركات الأسبانية للمشاركة في هذا المعرض وحتى الآن تم تأكيد مشاركة 12 شركة من بلادها في معرض فوديكس هذا العام ، وقالت: ستتواجد عدد من الشركات العاملة في مجال الزيوت والمياه المعدنية ولحوم البقر والمنتجات المجمدة بحثاً عن حصة مناسبة في السوق السعودي الذي يعتبر الأكبر عربياً وخليجياً، حيث تعد المملكة أكبر مستورد للأغذية في الخليج، وتستحوذ على 65٪ من إجمالي استهلاك المنطقة، وتمثل واردات الأغذية والمنتجات الزراعية الإسبانية إلى المملكة نحو 15٪ من إجمالي الواردات في عام 2016، وبلغت قيمة صادرات المأكولات والمشروبات الإسبانية إلى السعودية 266 مليون يورو (ما يقارب من 1.15 مليار ريال) أي بزيادة 10٪ عن العام السابق، ونتطلع إلى أن تصل إلى ملياري ريال خلال العام المقبل، مما يعكس عمق العلاقة التجارية بين البلدين، لاسيما أن المنتج الإسباني يلقى رواجاً كبيراً لدى شريحة كبيرة من السعوديين ويحتوي على قيمة مضافة وجودة عالية.

وأكد خوسية رامون غودوي أن جناح إسبانيا سيعرض عددا كبيرا من العلامات التجارية الشهيرة في لحوم الأبقار، حيث تمتلك بلاده بها أكثر من 115 ألف مزرعة للماشية و250 مسلخاً و150 مصنعاً للتخزين والتعبئة والتعليب، وقال: السوق السعودي يعتبر من أفضل الأسواق العربية والعالمية بسبب قوته الشرائية العالية واهتمامه بالجودة، حيث يحرص الأغلبية على المنتج الطبيعي، لذا نقوم بتوريد لحوم الماشية الصغيرة التي تترواح بين 12 إلى 24 شهراً والتي تتغذى على الحبوب والمراعي الخضراء.

ووفقاً للسيد رامون سنتماتري ستشارك للمرة الثانية شركات من برشلونة بعد أن شاركت العام الماضي ولاقت رواجاُ كبيراً وسيكون هناك زيادة في عدد الشركات الكتالونية المشاركة هذا العام والتي تبحث عن مكاناً لها في السوق السعودي الذي يعد الاكبر في رأيهم وستشهد هذه المرة تقديم المنتجات العضوية كذلك .

وأكد السيد شهزاد أحمد خان سعادة القنصل التجاري لجمهورية باكستان في جدة عن اهتمام ومشاركة العديد من شركات بلاده، وقال: ستشارك هيئة تنمية التجارة الباكستانية في المعرض بعدد من القطاعات الرائدة في الأرز والمخابز والمشروبات والمنتجات العشبية والتوابل والعصائر، مؤكداً أنهم نجحوا العام الماضي في ايجاد شراكات عديدة مع المستثمرين السعوديين وسيعملون على تطويرها وتعزيزها في النسخة الحالية.