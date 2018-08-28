صناعي جدة: يكرم كشافة المعهد باوسمة خدمة حج 39

حسين العلي(صدى):

كرم مدير المعهد الصناعي الثانوي بجدة م. سعيد عبدالقادر الغامدي بحفل المعايدة لمنسوبي المعهد، كشافة المعهد المشاركين بخدمة ضيوف الرحمن بموسم حج 39 .

حيث القى مدير المعهد كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد – حفظهما الله , ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير عبدالله بن بندر, على نجاح موسم الحج , والدعم والمتابعة من قبل الحكومة الرشيدة ممثلتا بجميع قطاعات الدولة بتسخير كافة الامكانيات المالية والبشرية لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المشاعر المقدسة .

مشيدا بأبنائه الكشافة المشاركين بحج 39 من منسوبي المعهد على ما بذلوه من جهود وإمكانيات لتوفير أقصى سبل الراحة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وبنهاية الحفل قلد مدير المعهد أوسمة خدمة ضيوف الرحمن لجميع المشاركين بالكشافة من مدربين ومتدربين والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، واتجه الجميع لوجبة الافطار المعدة لهذه المناسبة , صرح بذلك مشرف العلاقات العامة بالمعهد عيد مرعي الغامدي .