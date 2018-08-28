لمرضى القلب.. 6 نصائح يجب اتباعها عقب العودة من الحج

أماني الغامدي(صدى):

بدأ الحجاج في عودتهم ، لديارهم من مختلف بلدان العالم عقب انتهاء موسم الحجاج ، ويعاني بعض الحجاج من التعب الشديد، نتيجة المجهود الذي بذلوه أثناء أداء الفريضة.

وفي هذا الصدد تقدم الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، 6 نصائح على الحجاج من مرضى القلب، اتباعها عقب العودة من الحج، منها:-

1- الراحة التامة والابتعاد عن أي مجهود.

2- عدم التعرض لأي ضغوط نفسية أو عصبية والقلق والتوتر والتحلي بالهدوء.

3- الذهاب للطبيب المعالج لعمل الفحوصات الكاملة للاطمئنان على الصحة.

4- الامتناع عن التدخين.

5- عدم تناول أكلات دسمة والاكتفاء فقط بالأكلات الخفيفة الخالية من الدهون والسكريات.

6- تناول الدواء في مواعيده.