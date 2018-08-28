لمرضى القلب.. 6 نصائح يجب اتباعها عقب العودة من الحج
بدأ الحجاج في عودتهم ، لديارهم من مختلف بلدان العالم عقب انتهاء موسم الحجاج ، ويعاني بعض الحجاج من التعب الشديد، نتيجة المجهود الذي بذلوه أثناء أداء الفريضة.
وفي هذا الصدد تقدم الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، 6 نصائح على الحجاج من مرضى القلب، اتباعها عقب العودة من الحج، منها:-
1- الراحة التامة والابتعاد عن أي مجهود.
2- عدم التعرض لأي ضغوط نفسية أو عصبية والقلق والتوتر والتحلي بالهدوء.
3- الذهاب للطبيب المعالج لعمل الفحوصات الكاملة للاطمئنان على الصحة.
4- الامتناع عن التدخين.
5- عدم تناول أكلات دسمة والاكتفاء فقط بالأكلات الخفيفة الخالية من الدهون والسكريات.
6- تناول الدواء في مواعيده.
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