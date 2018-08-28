الدكتورة خلود القاسم تهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

تركية البدر(صدى):

هنأت الدكتورة خلود القاسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ. وأعربت عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الجهود التي بذلها أيده الله والقيادة الحكيمة التي كانت بعد توفيق الله سبباً لنجاح خطط حج هذا العام وأشادت الدكتورة خلود بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاته الكريمة أيده الله، مما مكن لحجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينةٍ ولله الحمد، وهو ما يشهده ضيوف الرحمن في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في الخدمات المقدمة لهم.

ودعت الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم للإسلام والمسلمين، وخدمة بيت الله الحرام وقاصديه كما هنأت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1439هـ ، الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وجهود ومتابعة سمو ولي العهد، والعاملين في لجان الحج، من مدنيين وعسكريين ومتطوعين من أبناء هذا الوطن المعطاء.واعربت عن اعتزاز الجميع بما شاهدوه ولمسوه من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع ودعت الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يطيل في عمره، ويوفقه لكل ما فيه خيرٌ للإسلام والمسلمين، وأن يعين سمو ولي العهد ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها واستقرارها واختتمت الدكتورة خلود بإن يديم الله على بلادنا أمنها واستقرارها بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين ” حفظهما الله “.