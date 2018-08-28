لأول مرة.. الشروع في توظيف الفتيات لإيقاف مركبات مرتادي المطاعم بجدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت لجنة الضيافة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن شروعها في توظيف الفتيات، بخدمة إيقاف مركبات مرتادي المطاعم والاهتمام بها.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الضيافة عادل مكي أنه سيتم إنشاء مواقع لمواقف مجمعة خاصة بالمطاعم في كل منطقة لحل إشكالية المواقف للمطاعم وكذلك توظيف فتيات يحملن رخصًا رسمية في خدمة الاهتمام بالمركبات وتنظيمها وإيصالها للمواقف.

وأكد ” مكي ” أن هناك محاولات حكومية لمواجهة أزمة خروج عشرات المطاعم من الأسواق بسبب ارتفاع تكاليف العمالة والإجراءات الحكومية.