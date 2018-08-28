” الزهايمر ” تواصل مشروع ” أطباء زائرون ” في عسير

علي القرني(صدى):

تكمل الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مسيرتها في مشروعها الرائد أطباء زائرون الذي انطلق بالشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة العليان الخيرية حيث حضي المشروع على اهتمام معالي وزير الصحة وتوجيه العديد من القطاعات للاستفادة من تجربة الجمعية في هذا المشروع، المتمثل باستضافة طبيب شهرياً في عدد من مستشفيات المملكة في كل مدينة وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن مشروع “أطباء زائرون”، لمدة يومين لكل طبيب، ليتجاوز المشروع محطاته العشر ووصولاً إلى الزيارة الأخيرة بعد مرور عشرة أشهر على إطلاقه حيث تم تشخيص وعلاج 126 مسن وذلك بمشاركة 9 من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

حيث ستكون محطة أطباء زائرون الحادية عشر في منطقة عسير لتشخيص المرضى في المنطقة، التي ستقام بمستشفى عسير المركزي يومي الأربعاء والخميس تاريخ 18-19 ذو الحجة 1439هـ الموافق 29-30 أغسطس 2018م من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً مع الدكتورة نسرين جستنية طبيب استشاري أمراض الشيخوخة وطب الأسرة وكبار السن.

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0569825067 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.