بومبيو: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وحرية الملاحة مستمرة

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن إيران لاتسيطر على مضيق هرمز كما تزعم ، مبينا أنه يخضع للملاحة الدولية.

وقال ” بومبيو ” في تغريدة على ” تويتر ” أن المضيق هو ممر دولي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعد بإغلاق المضيق مؤكداً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيراً إلى منع القوات الأميركية من التواجد في مياهه.