التعليم تكشف عن رفع الرسوم في المدارس الأهلية في حالتين

عادل الحربي (صدى):

قال مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض أنس الأحيدب أن وزارة التعليم لها الحق في الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، مبينا انها لن تزيد الرسوم في المدارس التي تمت الموافقة لها خلال العامين الماضيين، إلا إذا ارتفعت نسب التوطين والرواتب في المدرسة.

وأوضح ” الأحيدب ” أن أهم المعايير في تقدير حجم الزيادة المقرة هي نوع المبنى المدرسي في حال إذا كان مبنى تعليمي أو غير تعليمي، إضافة إلى استحداث مرافق جديدة في المدرسة، ودعم المدرسة رواتب المعلمين والمعلمات، والالتزام بنسب التوطين، ومتوسط الكثافة في الفصول الدراسية، وبعد دراسة اللجنة وإقرار الزيادة ترفع الطلبات للوزارة للحصول على الإقرار النهائي من عدمه من خلال اللجنة الرئيسية.

وأضاف أن الموافقة على زيادة أي رسوم دراسية لأي مدرسة تمت الموافقة على زيادة رسومها خلال سنتين ماضيتين، لاتتم إلا في حالتين وهما أن تكون نسب التوطين مرتفعة، ودعم الرواتب في المدرسة.