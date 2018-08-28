بالصور.. بوتين يقضي عطلته في الجبال رفقة مستشاريه الأمنيين

موسكو(صدى):

حرص الرئيس فلاديمير بوتين على قضاء عطلته في سيبيريا مع وزير دفاعه ومدير جهاز الأمن الاتحادي ” إف.إس.بي “.

ونشر الكرملين عدة صور رسمية، أمس الاثنين، ظهر خلالها بوتين بوتين الذي يبلغ من العمر 65 عاماً مرتدياً حلة وقبعة باللون الكاكي وهو يتنزه في جبال عشبية ويقوم بجولة بالقارب في نهر ينيسي في منطقة توفا بجنوب سيبيريا.

وأبانت صورة سابقة لبوتين خلال العطلات، وهو يصطاد السمك ويستمتع بحمام شمسي، تهدف على ما يبدو إلى إظهار حالته الصحية الجيدة وحيويته.

ووثقت صور لبوتين أثناء عطلة سيبيريا مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وهما يتأملان شتلة صنوبر جاهزة للغرس، وفي لقطة أخرى يقف بوتين ومدير جهاز الأمن الاتحادي ألكسندر بورتنيكوف في منطقة أحراش على خلفية جبال عشبية.

كما ظهر بوتين على قمة جبل ويقوم بنزهة بالقارب ويتحدث إلى مدير محمية سايانو شوشينسكي الطبيعية.