بالفيديو: حملة مكبرة لضبط ممارسي التفحيط بعسير… وهذه حصيلة المضبوطات

ابها(صدى):

ضبطت مرور ‫منطقة عسير 4 مركبات تمارس التفحيط، وكذلك حجز العشرات من المركبات المتجمهرة في مواقع التفحيط خلال حملات مكثفة.

وأكدت إدارة المرور بالمنطقة إن حملتها المكثفة ستتواصل لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وخاصةً التفحيط، مبينة أن الدوريات ستعمل بحزم، وستقوم بحجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.

وشددت إدارة المرور على ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، وملاحظة المركبات المسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات قد تؤدي لإزهاق أرواحهم أو مستخدمي الطريق.