علاقة غير شرعية تنهي حياة فتاة على يد والديها.. وهكذا افتضح أمرها!

القاهرة(صدى):

أقدم زوجان بمحافظة الشرقية المصرية بالتخلص من نجلتهما بطريقة وحشية، وذلك بعد شكهما في سلوكها.

وتفصيلا؛ قام مزارع أربعيني بالتخلص من ابنته التي تبلغ من العمر 19 عاما بمساعدة زوجته، بعد شكهما في سلوكها وأنها حامل، فقام الوالد بإستدراجها إلى أرض زراعية يمتلكها وتخلص منها قتلا وأخفى الجثة فى الأرض.

وبعد حديث الأهالى عن ظهور رائحة كريهة من الأرض الزراعية، قاما الزوجين سويا بنقل الجثة داخل جوالين بعد والتخلص منها فى مصرف لإخفاء معالم الجريمة.

وردت معلومات سرية لضباط البحث الجنائي، وبعد صحة المعلومات والتحريات،تمكنوا من القبض على الزوجين .