التحقيق في اعتداء طبيب مقيم على مواطنة متطوعة في خدمة ضيوف الرحمن

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن قيام طبيب مقيم بالاعتداء على متطوعة من منسوبات الكشافة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام إثر مشادة بينهما.

وأكدت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بمكة المكرمة فتحت تحقيقاً مع الطبيب مقيم وهو من جنسية عربية بعد قيامه بالاعتداء على المتطوعة وهي مواطنة سعودية، بحسب صحيفة سبق .

وأضافت المصادر أن الواقعة جرت بعدما استقلت المتطوعة حافلة نقل عام قبل أن تدخل في خلاف مع الطبيب ليحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، مما تسبب في إصابة المتطوعة بكسر في الأنف وجروح في الوجه بعدما تهجم الطبيب عليها؛ إثر خلافهما أثناء نزولهما من الحافلة بالمنطقة المركزية.

وأكدت أن بعض شهود العيان تمكنوا من السيطرة على الطبيب وتسليمه لدوريات الأمن، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات الواقعة.