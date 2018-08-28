بالفيديو: الفنانة بدرية أحمد تهاجم حياة الفهد.. الحجاب تاج رأسك

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد خلال مقطع فيديو تحدثت فيه عن انتقاد إحدى الفنانات للحجاب في إشارة إلى تصريح الفنانة الكويتية حياة الفهد والذي قالت خلاله أن الفنانة التي ترتدي الحجاب تجلس في البيت .

وهاجمت الفنانة بدرية أحمد خلال مقطع الفيديو الفنانة التي تنتقد الحجاب قايلة: ” كثير من الفنانات يرتدين الحجاب ويعملن بشكل طبيعي مثل سميرة أحمد وعبير الجندي وغيرهن ،مضيفة: ” الحجاب تاج رأسك وتاج رأس العالم كله وتاج رأسي أيضا ” .

وأضافت: ” أنا أقدم رسالة للمجتمع من خلال حجابي، و كل واحدة وصلت إلى عمر الـ 70 والـ 80 تنتقد الحجاب وهي تقوم بالتصوير بشعرها وكل الأدوار عباية والكشة والجلابية “.

وأختتمت: ” هي غلطت وهذا الفن ما احترمه .. ويوم لك و20 يوم عليك “.