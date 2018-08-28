بالفيديو: مسن ملتحي يرقص في حفل زفاف .. ويثير جدل المغردين

مليكة فؤاد(صدى):

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله رجل مسن ملتحي وهو يرقص في حفل زفاف ابنته.

وأبان الفيديو لحظة قيام المسن الملتحي بالرقص وسط عدد من الحضور على أغنية شيك شاك شوك وأخذ يتمايل بحركات أشبه بأداء الرقص الشرقي .

وانتشر الفيديو على نطاق واسع و أثار حالة من الجدل بين النشطاء، الذين تباينت أرائهم وانقسموا إلى فريقين أحدهما مؤيد للمسن و يؤيدحريته في التعبير عن فرحته بالطريقة التي يريدها والآخر رفض رقص المسن بهذه الطريقة .

وأكد أحد المغردين أن المسن الملتحي بشر يخطئ ويصيب، فيما علقت مغردة قائلة: ” بالعكس أنا شايفاه راجل عسل “.