أول تعليق من ” آل الشيخ ” على أزمة محمد صلاح مع الاتحاد المصري

ماجد محمد(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على أزمة نجم ليفربول الانجليزي منتخب مصر اللاعب محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي بفيسبوك: ” صفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم ل اتحاد الكورة المصري … الغرور مقبرة النجوم … لم استطع اكمال المقطع من الفلسفة والغرور… منتخب مصر ٢٣ اسد “.

وتابع مازحاً: ” على فكرة انا مع صلاح بس بقول كده عشان تعندو وتغيرو الاتحاد “.

يذكر أن الأزمة قد اشتغلت بين أعضاء الجبلاية ونجم ليفربول خلال الساعات القليلة الماضية، خاضةً عقب كشف الاتحاد عن مطالب اللاعب.