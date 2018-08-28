الاتحاد يعين ” باصريح ” مساعدا لدياز

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع المدرب الوطني بندر باصريح للانضمام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم كمساعد للمدرب.

قال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم خميس الزهراني أن باصريح أحد الكوادر الوطنية التي اثبتت جدارتها خلال الفترة الماضية مبيناا أن اختياره جاء بعد الاتفاق مع المدرب الارجنتيني رامون دياز.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ حذر الأندية في الدوري من أنها لن تلعب إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي.