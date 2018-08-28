بالفيديو: ” المري” يكشف عن 3 أشياء تحدث لزائر القبور.. وهذا حكم تصويرها

علي القحطاني (صدى):

أوضح المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري؛ حكم تصوير القبور وتناقل صورها عبر وسائل التواصل.

وأكد ” المري” خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة الرسالة مساء الاثنين لاشك أن زيارة القبور للرجال سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وثبتت بقوله وفعله حيث قال: ” كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة “.

وأضاف: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد ويسلم على أصحابها ، مؤكدا أن زيارة القبور يحصل فيها للزائر 3 أشياء الأول الاقتداء بالنبي ولا شك أن الاقتداء به فيه أجر عظيم ومحبة للنبي، والثاني أن الزائر يتعظ ويتذكر الآخرة ويتذكر المصير، وأن هؤلاء الذين دفنوا بالمقبرة منهم من هو أعظم منه قدرًا وأقوى، فيرى قبور الصالحين والعلماء والملوك والقادة والملوك والغني والفقير، فيعلم أن مصيره مثل مصير هؤلاء، فيتعظ ويرجع إلى الله عز وجل وحتى يستعد للآخرة بالعمل الصالح ، والأمر الثالث أن الميت ينتفع بزيارة الأحياء.