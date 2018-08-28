توتنهام يقسو على مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

تغلب فريق توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة 3-0، خلال اللقاء الذى جمع بين الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب ” أولد ترافورد “، فى ختام الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم ” البريميرليج “.

وأحرز هارى كين هدف توتنهام الأول ضد مانشستر فى الدقيقة 50 ثم أضاف لوكاس مورا الثانى فى الدقيقة 52، قبل أن يختتم لوكاس مورا الثلاثية فى الدقيقة 84.

وتعد هذه الخسارة الثانية على التوالي ليونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد سقوطه أمام برايتون المتواضع 2-3 في المرحلة الثانية، بعدما حقق فوزا صعبا على ليستر سيتي في المرحلة الأولى 2-1. في المقابل، حقق توتنهام فوزه الثالث في 3 مباريات في الدوري.