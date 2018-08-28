فهد الأنصاري يكشف حقيقة إصابته.. ويؤكد: استمتعت مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكد فهد الأنصاري، لاعب نادي الفيصلي، أنه استمتع باللعب مع نادي الاتحاد، إلا أنه لا يعرف سبب استبعاده من الفريق.

وأوضح ” الأنصاري ” ، أنه تلقى عروضًا شفهية من بعض الأندية، إلا أن عرض الفيصلي كان رسميًا وكان الأفضل والأقوى.

وحول الأنباء التي أثيرت بشأن تعرضه لإصابة مزمنة، كشف أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.