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الأرصاد تحذر المواطنين من سوء الحالة الجوية بالمنطقة الشرقية وعسير

الأرصاد تحذر المواطنين من سوء الحالة الجوية بالمنطقة الشرقية وعسير
أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا للمواطنين بالمنطقة الشرقية في كلًا من ” الدمام، الأحساء، الظهران، الجبيل، القطيف، الخبر، والأجزاء المجاورة ” بضرورة توخي الحذر نتيجة على الطرق نتيجة للرؤية غير الجيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ” .

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعات الأولي من ليلة غدًا الثلاثاء، وستنتهي فى الساعة 07:00 .

كما طالبت ” الهيئة ” المواطنين بمنطقة عسير والتي تشمل كلًا من ” أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، الحبلة، سراة عبيدة، الحرجة، ظهران الجنوب، الربوعة، الجرف، محايل، النماص، والأجزاء مجاورة ” ، بضرورة توخي الحذر والحيطة نتيجة هطول الأمطار الرعدية والتي يصحبها نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة .

وأكدت ” الأرصاد ” ، على أن الحالة ستبدأ فى الساعة 11:00 من غدًا الثلاثاء، وستنتهي في الساعة 23:00.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يسترها

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