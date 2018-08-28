الأرصاد تحذر المواطنين من سوء الحالة الجوية بالمنطقة الشرقية وعسير

أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا للمواطنين بالمنطقة الشرقية في كلًا من ” الدمام، الأحساء، الظهران، الجبيل، القطيف، الخبر، والأجزاء المجاورة ” بضرورة توخي الحذر نتيجة على الطرق نتيجة للرؤية غير الجيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ” .

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الحالة ستبدأ في الساعات الأولي من ليلة غدًا الثلاثاء، وستنتهي فى الساعة 07:00 .

كما طالبت ” الهيئة ” المواطنين بمنطقة عسير والتي تشمل كلًا من ” أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، الحبلة، سراة عبيدة، الحرجة، ظهران الجنوب، الربوعة، الجرف، محايل، النماص، والأجزاء مجاورة ” ، بضرورة توخي الحذر والحيطة نتيجة هطول الأمطار الرعدية والتي يصحبها نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة .

وأكدت ” الأرصاد ” ، على أن الحالة ستبدأ فى الساعة 11:00 من غدًا الثلاثاء، وستنتهي في الساعة 23:00.