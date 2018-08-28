أسباب حرص الأفارقة على تركيب سن ذهبية بعد الحج

علي القحطاني(صدى):

رفض الحجاج الأفارقة العودة بلادهم بدون تلبيس أسنانهم بالذهب، ويعتبرونها ” علامة ذهبية ” على أداء فريضة الحج، حيث يذهبون إلى عيادات الأسنان في المدينة المنورة حتى تكتمل فرحتهم.

وقال المؤرخون، أن تركيب الأسنان الذهبية انتشر في أكثر بلاد العالم ومنها المملكة، وكان الغرض منها الإشارة للثراء عند الرجال، والزينة للنساء.

وأدى تعارضها مع الشرع إلى جعلها عادة غير مستحبة إلا أنها عادت مرة أخرى عن طريق الحجاج الأفارقة منذ 40 عاماً.