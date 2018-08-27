بالفيديو.. صلاح: طالبت بالحراسة للاعبين كباقي المنتخبات

نواف السالم(صدى):

بث اللاعب المصري الدولي ” محمد صلاح ” ، اليوم الإثنين، مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، رد فيه على اتحاد الكرة المصري وتطرق لبعض ” المطالب ” التي أرسلها للاتحاد.

قال ” صلاح ” ، إنه لا يرغب بالحصول على ” حراسة شخصية ” له وحده، بقدر رغبته على توفير الحراسة والأمان للمعسكر بشكل كامل، حتى يتسنى له الحركة بحرية داخل المعسكر.

وضرب صلاح كمثال منعه من قبل المسؤولين في المنتخب من النزول لتناول وجبتي الإفطار والسحور في مايو الماضي، بسبب ” تواجد عدد كبير من الأشخاص في قاعة الطعام بالفندق ” ، وهو أمر لم يتقبله النجم المصري.

وأبدي ” صلاح ” ، استياءه من محاولة تشويه سمعته والتشكيك بوطنيته، وهو الأمر الذي نفاه، بالإضافة إلى تكون مطالبه بالحصول على مرافقة خاصة من المطار لمكان إقامة الفريق له وحده، بل أكد أنه يريد أن تطبق لجميع اللاعبين، فهي تسهل حركة اللاعبين القادمين من الخارج، خاصة مع ازدحام المطارات.

وأعرب ” نجم ليفربول ” الإنجليزي، عن استياءه من تجاهل الاتحاد لرسائله ورسائل محاميه لمدة أسابيع، وتبرير ذلك بالإجازات والتأخير بالرد، لافتًا إلى أن مسؤولين الاتحاد الذين أشاروا للأسلوب ” غير اللائق ” لمحاميه رامي عباس خلال الخطابات الموجهة لهم، وطالب ” بالتركيز على حل المشاكل عوضا عن التركيز على رامي ” .

وأكد ” صلاح ” ، مرارًا على أهمية حصول جميع لاعبي المنتخب على أي خدمات يحصل عليها هو، وأنه لا يرغب أبدا بالحصول على خدمات ” خاصة ” .

ومن جانبه كان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ” أحمد مجاهد ” ، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن محتوى طلبات النجم المصري محمد صلاح، والتي جاءت عن طريق محاميه الشخصي.

وأوضح ” مجاهد ” خلال مؤتمر صحفي عن ” تهديدات ” من محامي صلاح في حال عدم تحقيق مطالبه، التي جاءت بلهجة ” غير لائقة ” .