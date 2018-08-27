قيادي بالمؤتمر يكشف معلومات وتفاصيل جديدة عن نجلي ” صالح ” المعتقلين لدى الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أوضح الدكتور عبدالرحمن معزب، القيادي في حزب المؤتمر، تفاصيل ومعلومات جديدة حول ابني الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والمعتقلَين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال في تدوينة له بموقع ” فيس بوك ” :

قبل شهر تقريباً من مغادرتي صنعاء.. كنت قد تمكنت من زيارة السجناء من أولاد وأقارب الزعيم علي عبد الله صالح، تم الترتيب من قبل أحد الزملاء والتقينا بالسبعين الساعة العاشرة صباحاً أنا واثنين من وزراء المؤتمر واثنين من الزملاء النواب وبعض الشخصيات ومندوب الحوثيين من بيت المؤيد تقريباً، أخبرونا أنه يمنع حمل التليفونات، وضعنا تليفوناتنا في السيارت ومشينا بسياراتهم ثنتين صوالين، وصلنا إلى فلة راقيه جدًا لا اعلم ملك من هي وتقع تحت سيطرة الحوثيين، وعند الدخول قلت في نفسي الحوثيين صدقوا هذه المرة أنهم بيتعاملوا معهم معاملة راقية وكأنهم في بيوتهم، المهم دخلنا المجلس، ووجدنا الفاكهة والعصير على الطاولات، قلنا يا نعمتاه وعاد بيدوا لهم فواكه منوع …

جلسنا وقلنا أين العيال ؟.. قالوا شويه وبايجوا، وأنا أنظر إلى الباب الثاني داخل الفلة متى بايخرجوا منه ولا لقينا أحد، بعد نص ساعة أو أربعين دقيقة تقريباً، الا وقد فتحوا بوابة الفيلا الخارجية، ودخلت سيارة مكتم مقفص مغلق، قالوا وصلوا ….؟ قد نقلوهم من مكان آخر ..

هاه كيف وصلوا واحنا بنقول إنهم داخل الفلة ..دخلوا تسالمنا لإحنا وهم وضعناهم في صدر المكان وبدأنا نتحدث معهم ونحاول نضحك ونبتسم من أجل أن نرفع لهم المعنوية قليلاً، وبعض الإخوة ينكتوا لذات السبب، وكاميرا أحد الحوثيين شغالة واصل تصوير فيديو من أول ثانية إلى آخر ثانية، وأينما سمع همسة نقل الكاميرا إلى مصدر الصوت، ويصور كل واحد وحده ومكانه سابط ببقعة واحدة أسفل المجلس ومكانه يصور …

وجدنا معنوياتهم مرتفعه اكثر منا …سألناهم كيف الحال ؟ ..قالوا في بدروم مغلق ما معه حتى شباك مفتوح ولا تدخله الشمس، والكيمرات فوقنا من كل اتجاه تصوير حتى لما نشتي نغير الملابس ما نلقى أين نغير .!!!!؟ كلااااااااام فأنتم قلتم يا حوثيون انهم بمكان كريم ومعيشه كريمه ..؟

قالوا أصلا إحنا نزلناهم البدروم خوف عليهم من الطيران ..نكع محمد بن محمد عبد الله صالح قال خرجونا من هذا المكان واطروحنا حتى برأس السطح ولنا الله، واذا استشهدنا فلسنا اول يمنيين نموت … قد هو من كثر الضبح … تحدثنا معهم واحد واحد وتصورنا نحن وإياهم جمعا وفرادى ، ولكن عبر كيمرات الحوثيين فقط، والذين رفضوا ان يعطونا اي صور ….

وحتى ونحن لا نستطيع ان نقدم لهم اي شي، قلنا لهم اي خدمات .. رد عفاش طارق برد فيه جسورة وإبا .. قال زوجونا وهو يضحك، يقصد في ذلك قد انتم عارفين، وأتبعها بقوله سلموا عليهم وقد أنتم أخبر بما يجب ….

أما صلاح ومدين فلا تسمع لهم حديثًا إلا همسا، صلاح صامت باعتزاز ومدين يبتسم بتهذيب، سألتهم هل أنتما ابزياءنا اي ابزياء خبان او ابزياء الاستاذ عبد الرحمن الاكوع ، اجابني واحد من بيت الاكوع كان بجوارنا قال هذولاء ابزياءنا وهم بنفس الرد ..

قد يتكرر التاريخ ولكنه لا ينسى .. صالح اكرم اولاد حسين الحوثي وصرف لهم سياره واموال وحافظ عليهم ..والحوثه غدروا به الى منزله وهو حليفهم ، ووضعوا اولاده اسرى في بدروم لا تدخله الشمس ،والكيمرات على مدار الثانية تصور ….

ايوه ذكرت ومعهم في البدروم شاشة تلفاز لا يوجد بها الا قنوات ايرانية وعراقية شيعة حق ضرب الصدور فقط … كان الموقف صعب قليلاً ، تذكرت أثناءه بعض قصص تعامل علوج أوربا مع ابناء ملوك الاندلس في القرون الوسطى ” .