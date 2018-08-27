الأوزان المسموح بها على قطار ” سار “

نايف السالم(صدى):

أوضحت الشركة السعودية للسكك الحديدية ” سار ” ، الأوزان المسموحة لركاب قطارات الشركة من ركاب الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.

وبيَّنت الشركة، اليوم الاثنين، أنه فيما يخص الدرجة الاقتصادية، فالوزن المسموح به لشنطة الشحن هو 25 كجم، ومعها حقيبة يد واحدة 7 كجم وحقيبة شخصية أو حقيبة الكمبيوتر الشخصي.

ولفتت إلى أنه فيما يخص درجة رجال الأعمال، فالوزن المسموح به هو لشنطة شحن تزن 32 كجم، ومعها حقيبة يد واحدة 10 كجم وحقيبة شخصية أو حقيبة الكمبيوتر الشخصي.

وكشفت الشركة، أنه يمكن نقل الأجهزة الطبية بشرط عدم تعدّيها الوزن المسموح، كما أوضحت أن نقل أمتعة ركاب عربات الاحتياجات الخاصة والأطفال مجانًا.