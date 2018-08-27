” الشهري ” : نصيحة لمواجهة انخفاض أسعار العقارات
أوضح الكاتب المتخصص في الاستثمار والسياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، أن الفترة الحالية تشهد انخفاض أسعار العقارات.
وقال الشهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : التصرف الاقتصادي الصحيح هو البيع والتأجير بالأسعار الجديدة المنخفضة لأن أي انتظار ما هو إلا خسارة إضافية.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت التغير الربع سنوي لأسعار العقارات قائلة: سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2018 مقارنة بـالربع الأول 2018 انخفاضاً بلغت نسبته 0.7%.
فهد[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 4 دقائق
جزاك الله كل خير