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” الشهري ” : نصيحة لمواجهة انخفاض أسعار العقارات

” الشهري ” : نصيحة لمواجهة انخفاض أسعار العقارات
علي القحطاني(صدى):

أوضح الكاتب المتخصص في الاستثمار والسياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، أن الفترة الحالية تشهد انخفاض أسعار العقارات.

وقال الشهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : التصرف الاقتصادي الصحيح هو البيع والتأجير بالأسعار الجديدة المنخفضة لأن أي انتظار ما هو إلا خسارة إضافية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت التغير الربع سنوي لأسعار العقارات قائلة: سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2018 مقارنة بـالربع الأول 2018 انخفاضاً بلغت نسبته 0.7%.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 4 دقائق

جزاك الله كل خير

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