” الشهري ” : نصيحة لمواجهة انخفاض أسعار العقارات

علي القحطاني(صدى):

أوضح الكاتب المتخصص في الاستثمار والسياسات الاقتصادية، أحمد الشهري، أن الفترة الحالية تشهد انخفاض أسعار العقارات.

وقال الشهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : التصرف الاقتصادي الصحيح هو البيع والتأجير بالأسعار الجديدة المنخفضة لأن أي انتظار ما هو إلا خسارة إضافية.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت التغير الربع سنوي لأسعار العقارات قائلة: سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني 2018 مقارنة بـالربع الأول 2018 انخفاضاً بلغت نسبته 0.7%.