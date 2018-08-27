الأمير فيصل بن تركي للنصر: لا يأتي الوفاء إلا من أهل الوفاء

نواف السالم(صدى):

نشر الأمير ” فيصل بن تركي ” الرئيس السابق لنادي النصر، تغريدة اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، شكر فيها الإدارة الحالية لنادي النصر ورئيس النادي ” سعود آل سويلم ” .

وقال الأمير ” فيصل ” في تغريدته : ” الوفاء لا يأتي إلا من أهل الوفاء شكرًا لإدارة العالمي بقيادة أخي سعود آل سويلم ” .

وكانت إدارة النصربرئاسة سعود آل سويلم، عبرت عن رفضها لأي إساءة تمس الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي السابق، مشددة على تقدير واحترام كل من خدم النادي سواء كان رئيسا أو عضوا شرفيا، أو محباً للنادي.

وقالت في بيانها الذي نشرته عبر حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يؤكد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم على كامل تقديره واحترامه لرئيس النصر الأمير فيصل بن تركي ورفضع التام لأي إساءة تلميحا أو تصريحا لسموه “.