شاب يطلق النار على النساء أثناء قيادتهن السيارة

واشنطن(صدى):

ألقت الشرطة بولاية تكساس الأمريكية، على شاب يقوم بإطلاق النار على كل امرأة يجدها تقود السيارة.

ووجهت الشرطة، للشاب نيكولاس داغستينو، الذي يبلغ 29 عامًا من العمر، تهمة إطلاق النار في الذراع على النساء خلال قيادتهن للسيارات، وتهمة ارتكاب اعتداء خطير بسلاح قاتل.

وأوضحت وسائل إعلام، أن المتهم يعتقد أن النساء ليس لديهن القدرة على قيادة السيارات، ويجب أن ينحصر عملهن في إنجاب وتربية الأطفال.