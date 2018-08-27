التجارة توضح حقوق المستهلك في السلع الكهربائية والإلكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، دليل حقوق المستهلك في السلع الكهربائية والإلكترونية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، على موقع “ تويتر ” : يبين دليل حقوق المستهلك حقوق المستخدم في السلع الكهربائية والإلكترونية، ومتى يستحق تعويضًا ماليًّا، ومتى يستحق سيارة بديلة، وإذا فزت بمسابقة تجارية متى يجب تسليم الجائزة، وأيضًا كيفية معرفة أن هذه التخفيضات حقيقية أو وهمية.

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